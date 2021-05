Daisy Fuentes aparece en 'Luis Miguel, la serie 2'; así fue su relación con 'El Sol de México'

Ciudad de México.- En el séptimo episodio de Luis Miguel, la serie y penúltimo capítulo de la segunda entrega, nos mostraron a un nuevo personaje, 'Jessy', quien sería Daisy Fuentes.

Desde que salió el teaser del nuevo capítulo, se hizo mención del personaje y enseguida empezaron las especulaciones sobre la verdadera personalidad que representaría.

En el episodio siete de la bioserie de 'El Sol', la historia mostró a un nuevo personaje en la vida de 'Micky', 'Jessy' quien sería una conductora de MTV.

Por la manera en que la muestran en la serie sobre la vida de Luis Miguel, Jessy conquistó al cantante por su carisma y manera de dirigirse a él. Jessy en todo momento se presentó muy desenvuelta ante la presencia de Luis Miguel, a pesar de estar frente al mejor cantante del momento.

La aparición de Jessy sucedió en 1994 y parecería que es ella la sucesora de 'Erika', otra conquista del intérprete de La Incondicional.

A pesar de que la serie no muestra besos ni una cita entre Luis Miguel y Jessy, pareciera que tuvieron una conexión inmediata. Jessy puede ser la ficción de Daisy Fuentes una conquista de 'Luismi' en los noventas.

Lo que hizo polémica la relación de 'El sol de México' con Daisy es que se dice que fue él quien rompiera su relación con Cristian Castro. Incluso, 'El gallito feliz' dio declaraciones de que Luis Miguel fue quien se metió en su relación con Daisy Fuentes.

Empecé a salir con ella, ya tenía cuatro meses, y de pronto me dice Luis Miguel me llamó muy enojado. En todo caso me la robó Luis Miguel".