¿Golpes en la boda de 'Canelo'? 'El Capi' Pérez revelaría fuertes detalles de la gran fiesta

Ciudad de México.- La boda del campeón de boxeo Saúl 'Canelo' Álvarez, sin duda ha sido el evento del año y por ello causó gran tendencia en redes sociales, pues todo mundo hablaba de ella.

Quien no pudo dejar pasar la oportunidad de retomar el tema fue el carismáticos conductor de Venga la Alegría, Capi Pérez quien por medio de su perfil desató polémica.

A través de su cuenta personal de Instagram, el famoso presentador de TV Azteca publicó un video en el que se ve con un pésimo semblante, como de resaca y desvelo.

En el clip, el simpático artista narra la supuesta experiencia que vivió al presuntamente asistir a la famosa boda, donde estuvieron presentes varios artistas muy reconocidos.

Amigos estoy destruido. Ayer estuvo cab... la boda de 'Saulito', del 'Canelo'. ¡No mam...! De repente, el pin... J Balvin empezó a sacar los shots; el Maluma también 'venga shots', Prince Royce, todos. Llegó Ángela Aguilar 'a ver yo quiero uno' y todos 'no, no, no; hazte para atrás Ángela, estás muy chiquita. Y luego, empezó Maná, ahí es cuando valió v... se empezó a descontrolar todo...Estuvo cab... carnalito, a ver cuando te vuelves a casar", dijo.