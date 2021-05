¿La defiende? Christian Estrada, ex de Frida Sofía 'estalla' ante la prensa en Televisa

Ciudad de México.- El modelo Christian Estrada, ex de la polémica Frida Sofía, es otro de los involucrados en el escándalo que envuelve a la familia Guzmán Pinal, pues cuando sostuvo un noviazgo con la joven de 23 años, fue señalado por mantener una relación con su suegra, la cantante Alejandra Guzmán.

Hoy en día, la sombra de esa fuerte polémica lo persigue, y recientemente fue asaltado por la prensa cuando salía de las instalaciones de Televisa, donde fue cuestionado por su expareja, con quien estuvo a punto de convertirse en padre.

Como lo ha hecho en repetidas ocasiones, el exparticipante de Guerreros 2020, fue muy claro al responder que prefiere no hablar ya de ella pues "ya es un tema pasado" y actualmente se encuentra disfrutando de su vida al lado de la actriz María Fernanda Quiroz con quien espera un hijo.

Además, ante la pregunta de si en algún momento coincidió en ver algúm problema entre madre e hija cuando él convivió con la familia Guzmán, el exfutbolista aseguró que nunca estuvo enterado de nada.

No, cero. A mí no me tocó ver nada de eso, mi relación con ella fue muy corta y ya no tengo nada que decir de esa familia", explicó ante los medios de comunicación que se encontraban en las inmediaciones de Televisa San Ángel.

Y aunque aseguró que en ese tipo de problemáticas familiares prefiere no meterse, reiteró la importancia de escuchar a las mujeres, en este caso Frida Sofía, quien ha recibido el apoyo del público tras denunciar públicamente a su abuelo. Sin embargo, prefirió no inclinarse por ninguna de las dos partes, ya que aseguró a Enrique Guzmán nunca lo conoció:

Ya son cosas de familia, yo no me voy a poner del lado del señor porque al señor Guzmán yo nunca lo conocí, nunca me hablaron de él, nunca me platicaron así que no puedo juzgar al señor, pero que haga lo que tenga que hacer", detalló ante la cámara del periodista Eden Dorantes.