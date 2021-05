¡Qué fuerte! Paty Chapoy revelaría fuertes 'amenazas' de Frida Sofía hacia Enrique Guzmán

Ciudad de México.- La tarde de este domingo 23 de mayo, la periodista Mara Patricia Castañeda recibió en su casa a Pati Chapoy con quien entabló una larga entrevista y quien compartió detalles de su polémica vida.

Evidentemente, uno de los temas que no podía dejar de abordar, fue la fuerte controversia que se suscitó desde que el programa Ventaneando le abrió las puertas al cantante Enrique Guzmán para defenderse de las acusaciones de Frida Sofía.

Ante esto, Pati aclaró que no estaba a favor del rockero, simplemente ella fue testigo de lo mal que llegó el intérprete de Tu cabeza en mi hombro al foro y decidió darle la oportunidad.

Incluso, la periodista señaló que lo miró tan mal que solicitó al servicio médico estar cerca y muy al pendiente, pues parecía que el cantante se desvanecería en cualquier momento.

Además, Chapoy señaló que jamás se le va a olvidar haberse enterado de las declaraciones hechas por la modelo, cuando dijo que "si Enrique no intercedía con su hija, Alejandra Guzmán, para que siguiera dándole dinero a Frida, ella acabaría con su mamá y con toda la familia".

Yo no defiendo a nadie, simplemente expongo lo que sé", aclaró.

En tanto que Mara Patricia cuestionó a Pati qué le diría a Frida Sofía ante este escándalo donde incluso la periodista está involucrada.

"No le diría nada. Es más fácil que me insulten a mi o a los seguidores de Frida, por opinar. No le respondería nada, cuánto amor necesita Frida, cuánto amor necesita Alejandra. Es muy triste ver una situación de una madre a una hija o de una hija a una madre... no se vale, porque si en este momento se muere alguna de las dos, ¿cómo se sentiría la otra?".

Por su parte, Paty Chapoy confesó que miraba muy poco probable que exista nuevamente una buena convivencia entre la familia Guzmán.

Ojala hablen, pero es muy difícil que esa relación se vuelva a dar o se vuelva a dar bien. as cosas no se van a solucionar a través de las redes...todos tenemos cola que nos pisen pero, ¿para qué exponerlas? ¿para tener más seguidores?", concluyó.

Fuente: Canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda