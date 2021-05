¡Tiembla Televisa! Gustavo Adolfo acusa a 'Hoy' de apoyar en 'fraude' a Enrique Guzmán

Ciudad de México.- Gustavo Adolfo Infante recientemente se lanzó de nueva cuenta en contra de Enrique Guzmán, pero esta vez también lo hizo hacia el programa Hoy, pues asegura que la producción del matutino de Televisa está apoyando al cantante para su 'fraude' en contra de Frida Sofía.

Hace un par de semanas la hija de Alejandra Guzmán acusó a Enrique de haberla manoseado indebidamente desde que tenía cinco años de edad, en una entrevista para Imagen TV con Gustavo, lo que despertó la ira del cantante y demandó a ambos.

Tras esto, el exesposo de Silvia Pinal se ha presentado en diferentes programas, cómo Hoy, para hablar sobre el tema, siendo la más reciente con Aurora Valle, en la que dijo que el conductor de Sale el Sol le pagó a la joven para que diera las declaraciones que hizo.

Este hecho no le cayó nada bien al periodista, pues en un video en su cuenta de YouTube dijo que todo era una "cortina de humo", pues busca distraer al público de todas las cosas malas que él hizo, señalando que estaba en un gran problema, y tachó al programa Hoy de ser un cómplice de sus actos desesperados.

Resulta que prueba de que a Frida Sofía yo le pague y pone una parte de una captura que ella subió a sus redes sociales show me the fu.. money (muéstrame el dinero). Es una cortina de humo, otro montaje otras ganas de distraer la atención del verdadero problema que es el señor este (Enrique Guzmán) por la declaración que hizo ella (Frida) para Suelta la Sopa, hasta que no esté bien la denuncia contra su abuelo no la va a presentar", aseguró Gustavo.