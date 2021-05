Ana Brenda Contreras es cuestionada por su misterioso galán y recuerda a su ex, Iván Sánchez

Ciudad de México.- Ana Brenda Contreras está de regresó en la Ciudad de México luego de pasar una larga temporada en Estados Unidos por motivo de la pandemia; sin embargo, durante su encuentro con una reportera del programa Hoy, sorprendió que al ser cuestionada por su actual pareja, recordara su ex Iván Sánchez.

Mientras la periodista comenzó a interrogarla por su novio Zacarías, de quién únicamente se sabe que es un empresario texano, la famosa explicó los motivos de su renuencia para hablar de su nuevo amor.

No quiero platicar de eso, ¿te digo por qué?, porque mira, estoy muy feliz y estoy muy tranquila, yo siempre he sido súper franca con ustedes, no tengo un rollo en platicar mis cosas, pero también, si te soy honesta, luego siempre soy yo la que habla, digo en este caso él no es figura pública y a parte también tengo que respetar eso un poco, pero luego mis relaciones, era yo la que hablaba", dijo Ana Brenda.