¿Falta de originalidad? Diseñador acusa robo de idea en traje típico de Andrea Meza

Ciudad de México.- A partir de su coronación en Miss Universo 2021, Andrea Meza se ha visto envuelta en diversos escándalos, como los ataques de peruanos que creen que su triunfo fue "comprado", y ahora acusa que el traje típico que modeló en la pasarela es producto de plagio.

El diseñador Juan Oyervides se mostró receloso de la originalidad del colorido atuendo que vistió a la mujer más bella. En redes sociales comparó una de sus prendas con el famoso alebrije que representó a México en el certamen, y agregó que la única diferencia era la inversión en cada uno.

Soy yo o el traje típico de México en Miss Universo me recuerda un poquito a cierto look que hice hace 2 años. Se nota que el que usó Miss Universo se hizo con más tiempo y con dinero. Porque tuve 4 días para hacer se pinche look desde cero", alegó.