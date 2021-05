Golpe a Televisa: Sergio Mayer Jr. 'destroza a 'RBD' pese a estar en el remake de Netflix

Ciudad de México.- Después de confirmar su participación en el remake de Netflix de RBD, el polémico actor, Sergio Mayer Mori, causó un gran revuelo y mucha indignación pues sin pelos en la lengua destrozó la famosa novela juvenil de Televisa, señalando que la odia.

Mayer Mori actualmente es uno de los personajes principales en la versión que prepara la página de streaming, sobre la historia en torno a los privilegiados estudiantes de la 'Elite Way School', en la época actual.

Natália Subtil rompe el silencio sobre si su ex Sergio Mayer Mori es irresponsable y prepotente

Sergio Mayer reacciona a la historia de Issabela Camil con Luis Miguel: "No me interesa"

Pero eso no impidió que el hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer expresara lo mucho que odia la novela, confesando que ni siquiera vio la versión original, que fue producida en la empresa San Ángel en los primeros años del 2000.

View this post on Instagram

El actor incluso dijo que no le "gustan las canciones" y que si las canta es porque tiene que hacerlo debido a su contrato con Netflix, pero que fuera de la producción no lo hará, esto tras que le pidieron que cantara un pedazo.

Veo muchas de RBD y les voy a decir algo, sí, estoy haciendo el proyecto, sí, estoy en RBD, sí, las cantó porque por contrato las tengo que cantar, pero odio RBD, es la realidad, no me gustan las canciones, nunca vi este", expresó Sergio.

Ante esto, las criticas no se hicieron esperar, por lo que la novia de este salió en su defensa en el en vivo de Instagram que confiesa esto, señalando que se tenía que respetar su posición, aunque a ella le encantaba la novela y él solo aprovechó la oportunidad que se le dio.

A mi la verdad sí me gusta, yo sí vi Rebelde, yo sí fui al concierto que hicieron en Miami, me encantaba, me llevo mi hermana con su novio y yo era la más feliz, pero Sergio nunca lo vio y nunca le gusto y se tiene que respetar, ahorita lo está haciendo porque es una oportunidad muy padre", dijo su novia.