Gustavo Adolfo Infante asegura que vio a Bárbara de Regil "drogada": "Llegó hasta el copete"

Ciudad de México.- La famosa actriz mexicana Bárbara de Regil de nueva cuenta está dando de qué hablar pues la mañana de este lunes 24 de mayo el periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró que en el pasado la miró bajo los influjos de alguna droga.

Resulta que durante la reciente transmisión del programa Sale el Sol, la conductora Joanna Vega-Biestro le mandó un fuerte recadito a la protagonista de Rosario Tijeras por haberle reclamado vía Instagram las duras críticas que hicieron contra ella por el cabezazo que le dio a su mamá.

No nomás tengo tiempo, me pagan por eso, sí se enojó con nosotros, bueno conmigo ¿contigo también (Ana María Alvarado?, nos escribió de que 'perdón porque no te llevas así con tu mamá'", comentaba la mamá primeriza.

De inmediato intervino Gustavo y dijo estar asombrado porque Bárbara les haya reclamado; acto seguido, mencionó que él no le habla a la actriz por su falta de profesionalismo y afirmó que llegó "drogada" a un proyecto.

A mí no, porque desde que llegó drogada a una sesión de fotos mía, o sea llegó drogada a una sesión de fotos yo dirigía la revista TV del proyecto Excélsior y llegó hasta el copete, drogada y demás, la sesión de fotos se canceló y yo me enojé muchísimo con ella y desde entonces no nos hablamos", contó.

Sin embargo, Adolfo Infante aseguró estar muy tranquilo por no mantener una amistad con De Regil, a quien llamó 'Lady Cabezazos'.

Pues a mí sí me escribió y me dijo que 'qué lamentable estar criticando gente', pero no, yo amo mi trabajo y hablamos bien de muchas personas, pero en tu caso perdón, pero no comparto cómo te llevas con tu mamá", contó Joanna.

Cuando uno habla bien de ella no tiene tiempo de dar las gracias... la verdad qué flojera, que sea feliz y gane dinero", añadió Anita.

Ay sí, que dé muchos cabezazos, cabecea a tu jefa a diario ¡pa-pa-pa!, te felicitamos", finalizó Infante.

Después de volverse viral por darle un cabezazo a su mamá, #BárbaraDeRegil hace frente a las críticas y asegura el contenido de sus redes sociales es ayudar.#PájarosEnElAlambreuD83DuDC26 en #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/piyVolQfmc — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) May 24, 2021

Fuente: Sale el Sol