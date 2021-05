¿Llegó a los 70? Conductora de 'Hoy' deja en shock a Televisa al revelar su verdadera edad

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 24 de mayo la famosa periodista Martha Figueroa por fin puso a la incógnita sobre su edad y reveló cuántos años tiene en plena transmisión del programa Hoy.

Resulta que en el perfil de Wikipedia de la conductora de Televisa se señala que tiene 69 años y que además es de nacionalidad peruana. Sin embargo, ella aseguró que esto es falso.

Quiero aclarar algo ¿puedo? una señora me dijo que salgo que tengo 69, seis nueve y que soy de Perú", contó.

'La Figueroa' señaló que esta información no es precisa y que en realidad tiene 55 años y sus compañeras Galilea Montijo y Andrea Legarreta le pidieron que no tuviera cuidado, pues los datos de esta plataforma no son los reales.

Sin embargo, los televidentes del programa no pudieron creer la verdadera edad que tiene Martita y de inmediato dejaron sus críticas.

Sí te ves de 69".

Parece de 69".

Martha miente".

¿55? ni tú te la crees".

Fuente: Programa Hoy y Wikipedia