"Sentí que me mordió": Larry Hernández a punto de comerse un alacrán ¡en pleno VIDEO en vivo!

Estados Unidos.- Durante la pandemia a causa del Covid-19, Larry Hernández fue uno de los artistas que utilizó su creatividad par mantenerse activo con su público, así que optó por realizar un programa que se transmitiera en vivo por redes sociales.

La finalidad que el cantante tenía era conectarse con gente para que hicieran sus confesiones sobre la vida, pero después agarró otro rumbo y se empezó a invitar solo a artistas con diferentes carreras, es decir, no solo los que se dedican a la música y así conocer más sobre su vida privada.

Confesiones Neta empezó así, de la nada, transmitiéndose la noche de los viernes y ahora ha logrado alcanzar un gran raiting, pero todo se debe a las locuras que hace, tal y como la que cometió en la última edición cuando se dejó llevar por las copas encima y teniendo un alacrán se ve tentado por comerlo.

Larry tenía de invitados en su transmisión de la noche a su esposa, Kenia Ontiveros y sus colegas, Adriel Favela y Estibaliz, cuando de pronto toma al animal y decide acercarlo poco a su poca, mientras que apunto de metérselo, el joven grita y el intérprete del Baleado termina por abandonar su misión.

Me espanté. ¡Sentí que me mordió, pero no me mordió!", mencionó Hernández.