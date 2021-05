"Siempre le voy a desear lo mejor": Conductora de 'Hoy' estuvo a punto de llegar al altar con 'Canelo'

Ciudad de México.- La boda por la Iglesia entre de Saúl 'Canelo' Álvarez y Fernanda Gómez sigue dando de qué hablar y ahora tocó el turno a su empareja, la conductora Marisol González con quien el pugilista sostuvo una relación hace algunos años.

La conductora, periodista y modelo actualmente se encuentra casada con el futbolista Rafa Marquez Lugo, sin embargo, se especulaba que ella y el pugilista sí serían marido y mujer dado que ‘Canelo’ llegó a darle un anillo de compromiso durante su etapa como pareja.

Aunque hace ya muchos años que ambos concluyeron su relación, González fue cuestionada por los medios en las inmediaciones de Televisa San ángel sobre este enlace matrimonial, al tiempo que recordó su relación pasada.

Siempre le voy a desear lo mejor, siempre voy a tener un recuerdo increíble de él, y estoy feliz también", declaró.

Asimismo, la conductora del matutino Hoy fue cuestionada sobre si hubiera asistido al enlace en caso de haber sido invitada por el campeón, no obstante, ella resaltó que no hubiera sido posible no por haber terminado en malos términos, sino porque ya no tiene contacto con el boxeador.

En ese orden de ideas, la modelo destacó que 'Canelo' sí le dio un anillo de compromiso, justo cuando ella tenía 26 años y del 19, temporada en la que la relación se dio y que concluyó debido a los celos de ambos, pues de acuerdo on la conductora, ambos además eran demasiado jóvenes como para sacar avante dicho noviazgo.

Duramos un año bien y después entre cortar y regresar. Siento que en ese momento los dos y las edades influyen, yo era medio intensa con él, los dos éramos muy celosos. Él en ese entonces me dio el anillo, lo ves y ya dices que es muy formal, me daba miedo porque él estaba creciendo, yo le llevaba cierta edad", puntualizó.

Fuente: Agencia México