Televisa la salva: Tras quedar en la ruina, exconductora de TV Azteca relata cómo 'Hoy' la "rescató"

Ciudad de México.- Después de anunciar que fue víctima de fraude por un amigo cercano, lo que la llevó a quedar en la ruina tras años ahorrando, Lola Cortés, famosa y muy polémica exconductora de TV Azteca, reveló en una entrevista cómo es que el programa Hoy la "rescató" de su salida del teatro y el mundo del espectáculo, agradeciendo a Televisa por la oportunidad.

Hace un par de meses, Cortés reveló que invirtió prácticamente todo lo que tenía en un negocio con un amigo cercano, pero que al final él le quitó todo y lo dejó en la ruina, además de que todo se complicó cuando tuvo que ser operada en dos ocasiones de las lumbares y cervicales.

Esto debido a que tenía unas lesiones que le impedían bailar, pues las piernas se les dormían y quedaba tirada en el suelo, sin poder moverse, lo que la mantuvo abajo de los escenarios durante cuatro largos años, hasta que la contrataron en 'Las Estrellas Bailan en Hoy', donde es jurado.

Pero, debido a su estricta forma de calificar, la retaron para que sintiera cómo es estar del otro lado, lo que hizo con gran éxito, pues su jurado le dio puro 10, algo que le dio la fuerza para saber que quiere regresar y seguir trabajando, señalando que también ya quería seguir ganando dinero para pagar las deudas del hospital.

Sí, claro. Quiero regresar más que nunca, a estudiar pole dance como estaba haciendo, además de acrobacia aérea. También voy a regresar al tap con mi maestro. Estamos apenas en eso. O sea, la ANDA no respondió por mí cuando fueron mis cirugías, los doctores me están esperando y yo tengo que saldar deudas. Necesito pagar esas cuentas para empezar de cero y tener un colchoncito otra vez", reveló Lola.

Finalmente dejó en claro que ella no es un personaje al momento de calificar, sino que realmente así es ella, incluso confesó que cuando tiene que criticarse o juzgarse lo hace más duramente, pues quiere crear bailarines de calidad y demostrar que su carrera no es un hobbie, sino un estilo de vida.

No tengo palabras para agradecerle a Andrea Rodríguez, a Hoy, a toda su gente de producción, a su equipo, Gali, Andrea, todos los que me han recibido con tanto cariño. No tengo cómo agradecerles lo que han hecho con mi vida, física y anímicamente. No venimos aquí nada más a pasar el rato, nosotros buscamos sanar el alma de los espectadores que la han pasado tan mal, sobre todo este año", aseguró Cortés.