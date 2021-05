Tras enfermar y caer en ruina, actor de TV Azteca y Televisa vuelve irreconocible a 'Sale el Sol'

Ciudad de México.- Luego de algunos meses alejado de los medios, este lunes 24 mayo el querido actor y comediante Ricardo Hill reapareció ante las cámaras para contar en qué está trabajando luego de declararse en la quiebra, quedar desempleado y sufrir diversas dificultades por su enfermedades.

El imitador estelar de Joaquín López Dóriga apareció en Ventaneando hace algunos meses totalmente descuidado y es que se dejó crecer la barba. En esta entrevista habló de la depresión y ansiedad que sufre al no contar con los recursos para pagar cuentas y comprar comida.

Entre sus últimos proyectos en Televisa están un capítulo de Como dice el dicho, cuya paga no fue suficiente y meses atrás tuvo que comenzar a vender cubrebocas, geles, desinfectantes y hasta tenis para tener un ingreso. En TV Azteca participaba en el programa Ponle de noche, pero este fue cancelado de forma repentina.

La gente no me cree que venda cosas; me pregunta que si es verdad que se me acabó el dinero", declaró hace varios meses a TVyNovelas.