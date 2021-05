¿Adiós Televisa? Érika Buenfil se iría de México; dejaría de ser actriz para dedicarse a esto

Ciudad de México.- La famosa y querida actriz, Érika Buenfil, ante los medios de comunicación se mostró muy feliz y emocionada, al revelar que en México tiene mucho trabajo, además de su nueva novela en Televisa, pero lo que más le causa impacto y felicidad es el hecho de que le han hablado del extranjero con ofertas lejos de la actuación, ¿a caso se irá?

Buenfil actualmente es una de las celebridades más queridas y vigentes gracias a su presencia en TikTok, plataforma en la que se muestra más al natural y realiza los challenge más divertidos de una manera tan espectacular que la llaman 'La Reina del TikTok', además de participar en varias novelas en San Ángel, cómo Te Doy La Vida y Vencer el Pasado.

La actriz tiene tan llenas las manos de las ofertas y sus actuales proyectos, que dijo que ha tenido que declinar algunos, algo por lo que se siente muy agradecida, ya que es una gran bendición que siga creciendo profesionalmente, gracias a su talento y al público que tanto la apoya.

Ante esto, confesó que en otros países le ofrecen la oportunidad de trabajar ahí, pero no cómo actriz, sino cómo conductora principal, lo que está meditando y poniendo en pausa debido a su trabajo en la televisión, sus redes sociales y de mercadotecnia en comerciales y marcas.

No he parado, ahora tengo mucho trabajo, porque ahora ya además de mi telenovela (Vencer el pasado), los días libres los ocupo para seguir adelante con mis cuestiones de redes, y he trabajado mucho también por fuera en cuanto a mercadotecnia y comerciales y marcas", dijo la actriz.

Sin yo tocar las puertas, gracias a Dios hemos tenido que en algunas ocasiones no poder trabajar en todo lo que Gracias a Dios ha llegado y lo estamos aplazando a ver si me esperan, o a ver si hay cosas ya no nada más como actriz, sino como conductora en otros países, o sea, bien padre", reveló Érika.

En cuanto al éxito que tiene, Buenfil dijo que ella cree que se debe al hecho de conectar con la gente de la forma en que es, más natural, sin maquillaje y lejos de un personaje ficticio ante la pantallas.

Lo tenía que hacer, y creo que le di al clavo, me ayudó a un poquito la idea de contactar con el público joven, o las cosas que más la tienen es cuando yo me presento casi desmaquillada, digo una de las primeras fotos que tuve fue un día de amaneciendo completamente desmaquillada y la gente la recibió como de por fin contacto con la gente de forma normal y creo que eso fue parte de cómo me recibieron, como conocer a la otra Erika o a la verdadera", explicó.

Fuente: Agencia de México