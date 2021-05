Conductora de Televisa sufre accidente; es operada y necesitara fisioterapia

Ciudad de México.- Después de su polémica entrevista con Pati Chapoy, en las que hizo fuertes revelaciones, Mara Patricia Castañeda, reconocida y querida conductora de Televisa, contó que hace poco sufrió un accidente en su casa que la llevó a ser operada, señalando que deberá tomar fisioterapias para una recuperación completa.

En una charla con TVyNovelas, Mara contó que al hacer home office se golpeó la rodilla con uno de sus muebles, de la cual resultó tener un menisco roto, por lo que tuvo que ser llevada al quirófano, pues este tipo de lesiones requieren de una cirugía.

Su accidente sucedió hace cuatro semanas, pero entre análisis y una programación, debido a que no es de calidad de urgencia, su cirugía fue el pasado jueves y actualmente se encuentra guardando absoluto reposo.

De igual manera explicó que recibió solamente tres puntadas en su rodilla, la cual tiene vendada y la mantiene en cama, pues no puede apoyarla, solamente para bañarse o irse a lavar los dientes.

Bien, gracias a Dios (me encuentro). El jueves me operó el doctor René Ochoa porque me pegué en la rodilla hace como cuatro semanas con uno de los adornos del escritorio que tengo en la casa, haciendo home office, y resultó ser un menisco roto. Me hicieron tres hoyitos, tres puntadas, una de cada lado y una en medio de la rodilla y la traigo vendada. No puedo apoyarme más que un poquito para lavarme los dientes o para bañarme", contó.