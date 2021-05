Golpe a Kim Kardashian: 7 exempleados la denuncian por falta de pago y abusos

Estados Unidos.- Sin duda alguna la vida de la socialité Kim Kardashian da mucho de que hablar y en esta ocasión su vida de ensueño parece empañarse al ser demandada por siete de sus exempleados.

De acuerdo con Page Six, los exmiembros de su personal la acusan de no pagar a tiempo sus salarios, de retener el 10 por ciento del pago para cubrir impuestos, no recompensar las horas extras, además de impedir tomar pausas para comer durante la jornada laboral.

Quienes fueran sus trabajadores de jardinería y mantenimiento trabajaban para la celebridad en su mansión de Hidden Hills en California, la cual esta estimada en un total de 60 millones de dolores.

Uno de los exempleados, quien tiene 16 años, reveló que lo obligaron a trabajar más de 48 horas a la semana, lo cual sobrepasa el tiempo autorizado por la ley de Estados Unidos, que permite a menores de edad trabajar durante el verano, e incluso asegura haber sido despedido una vez que presento quejas al respecto.

Según declaraciones del representante legal de los siete trabajadores, Frank Kim, esta demanda podría ser tan solo el principio de muchas otras acciones legales en contra de la también empresaria, cuya fortuna se estima rebasa los mil millones de dólares.

El robo de los salarios y otras infracciones en el lugar de trabajo son un problema generalizado en Los Ángeles. Mi firma actualmente está investigando otras posibles violaciones contra mis clientes, así como contra otras familias y empresas poderosas en nombre de los trabajadores'', señaló Frank Kim.

Al respecto un portavoz del clan Kardashian-Jenner ha respondido a las acusaciones asegurando que la estrella televisiva contrató los servicios con una empresa externa, por lo cual no era responsable de las nóminas correspondientes.

Kim nunca ha dejado de pagar a un proveedor por sus servicios y espera que el problema entre estos trabajadores y el proveedor que los contrató se resuelva amistosamente en breve'', aseguró el portavoz de la familia.

Hasta el momento, la socialité no ha hecho declaraciones al respecto, sin embargo, este es un duro golpe a su carrera, el cual llega cuatro meses después de que se anunciara el divorcio con su esposo Kanye West.

Fuente: Infobae