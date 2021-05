"Los invito al embargo": Gustavo Adolfo revela en 'Sale el Sol' que actriz de Televisa le debe 375mp

Ciudad de México.- Gustavo Adolfo Infante, famoso conductor de Sale el Sol, reveló ante las cámara de Imagen TV que después de un largo proceso legal, un juez dictaminó que Gaby Spanic, reconocida y polémica actriz de Televisa, le debe de pagar 375 mil pesos, mismos que si no paga a tiempo la podrá embargar, por lo que invitó a la prensa a presenciar el momento.

Hace un par de años, Spanic interpuso una demanda contra Infante, quien hace meses la había ganado, pero la famosa actriz metió una queja y volvió a analizarse el caso para dar otro veredicto, sin embargo, la Fiscalía llegó a la misma conclusión.

Ante esto, un juez fijo que Gaby tendría que pagarle a Gustavo Adolfo los más de 300 mil pesos, ahora sin lugar a que haya alguna réplica y sin manera de que ella pueda evadir ese veredicto, por lo que el conductor dijo que no quería ese dinero lo donaría a una fundación para apoyar niños con cáncer.

De igual manera, expresó que en caso de que no pueda pagarle todo en tiempo y forma, van a embargarla, señalando que si tienen que llegar a eso va a invitar a la prensa para que presencie el momento en el que la despojan de sus cosas.

Me tiene que pagar 375 mil pesos, que ahora sí es a fuerzas, no es que si la señora quiere o no quiere, ya lo dijo la Fiscalía, entonces yo los voy a invitar cuando tengamos el cheque para darlo a una institución con niños con cáncer. Ojalá nos pagué porque si no la vpy a tener que embargar, si es así también los invito al embargo", dijo Gustavo Adolfo.