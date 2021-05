"Me gustan jóvenes": Actriz de Televisa revela en 'Hoy' si tiene romance con joven 39 años menor

Ciudad de México.- Después de tantos rumores alrededor de ellos y de que Galilea Montijo los exhibiera en pleno programa en vivo de Hoy, la famosa y querida actriz, Lourdes Munguía, recientemente reveló si es que era verdad que hay un romance entre ella y Brandon Castañeda, un joven y guapo conductor del matutino de Televisa, que es 39 años menor.

Castañeda y Munguía fueron la primer pareja eliminada del concurso de baile, 'Las Estrellas Bailan en Hoy', mismo día en el que Montijo exhibió cuando caminaban por los pasillos de San Ángel tomados de la mano y en los ensayos se daban un beso en los labios.

Tras esto, ellos aseguraron que no era pareja, pero poco después, Brandon dijo a TVyNovelas que se estaba cocinando algo entre ellos, que esperaba que llegara hasta tener algo serio, pues él la admiraba y respetaba mucho, además de que la consideraba un "mujerón".

Pero, ahora Munguía y el participante de Guerreros 2021 dejaron en claro que el amor no terminó de florecer, pues aunque sí estuvieron en contacto, nunca se volvieron a reunir y no han tenido encuentros amorosos.

Pues mira, está coreografía no lleva beso", dijo Lourdes. "Pues no pasó nada, pero sí seguimos mensajeando, obviamente, ¿cómo estás?, buenos días, pero todo tranquilo. Está bien ocupada, yo la he invitado a cenar, al spa, me dice que sí, pero nomás no", agregó Brandon.