"Me gustan negros y chacalones": Actriz de Televisa desprecia a Luis Miguel y coquetea con Raúl Araiza

Ciudad de México.- La actriz argentina Cecilia Galliano confesó que jamás fue cortejada por el cantante Luis Miguel, sin embargo, destacó que esto no le importa debido a que no es su tipo de hombre.



Durante una entrevista con el programa Hoy, la también conductora soltó una gran carcajada cuando el reportero le preguntó si le hubiera gustado ser pretendida por 'El Sol de México' y contó:

Cecilia explicó que no tiene ninguna anécdota junto al intérprete de Tengo todo excepto a ti, sin embargo, sí confesó las características de las personas del sexo opuesto que le atraen y confesó que Raúl Araiza cumple con sus expectativas.

No me llama la atención eso, no, me gusta (Luis Miguel) … por eso me elegí el marido, así como 'El Negro' Araiza, me gustan así negros, chacalones, con esas manotas como tiene 'El Negro” Araiza", dijo la actriz entre risas.