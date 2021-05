¿No lo invitó? La reacción de Julio César Chávez cuando le mencionan la lujosa boda del 'Canelo'

Ciudad de México.- La espectacular y sonada boda de Saúl 'Canelo' Álvarez estuvo repleta de celebridades y figuras públicas, sin embargo, no se contó con la presencia de Julio César Chávez y es el mismo campeón quien confiesa por qué no asistió.

En su más reciente encuentro con la prensa, los reporteros cuestionaron al aclamado pugilista si había sido invitado al enorme festejo que tuvo lugar en Guadalajara durante el pasado fin de semana.

Julio César fue muy sincero y de forma tajante confesó que el 'Canelo' no le hizo llegar la invitación para su enlace matrimonial con Fernanda Gómez.

No, no, no... no me invitó y a parte, este... no pude ir", comentó con una amplia sonrisa.