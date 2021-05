¿Problemas? Príncipe William hace grave humillación a Kate: "Me lastimas los oídos"

Reino Unido.- Tal parece que en el matrimonio del Príncipe William y Kate Middleton no todo es miel sobre hojuelas, pues en un reciente evento público, en el que representan a la Realeza, el nieto de la Reina Isabel II hizo una grave humillación a su querida esposa, ¿a caso hay problemas en el paraíso?

En los últimos días, los duques de Cambridge hicieron un tour por Escocia, país constituyente del Reino Unido, lugar muy importante para ellos, ya que ahí se enamoraron mientras estaban estudiando Historia del Arte en la Universidad St. Andrew, de Edimburgo.

Durante sus eventos cómo representantes de la Corona, William y Kate estuvieron en las instalaciones de una organización que lucha para combatir y disminuir la violencia en las calles, mediante la música, el arte o el deporte, uno de los líderes del centro pidió a la futura reina probar sus dotes cómo DJ.

Ante esta petición, la royal no pudo negarse y se colocó unos audífonos y comenzó a realizar una mezcla en la consola, algo que demostró que no tiene muy buenos dotes musicales, pues el padre de sus tres hijos dejó en claro que no le gustó para nada su composición, señalando que le "lastima" los oídos.

Es muy malo. Apágalo, por favor apágalo, me estás lastimando los oídos", dijo William entre risas.

Middleton al escuchar a su esposo solo se río divertida y concordó con él, asegurando que realmente era "terrible" para hacer música, por lo que le pidió a los encargados que eliminaran lo que había creado y se disculpó por haber hecho algo así.

Perdona por haberte dejado una canción tan terrible. Por favor, bórrala. Bórrala enseguida", expresó Kate.

Cabe mencionar que después de este divertido momento entre la pareja, William enmendó la humillación a su esposa, asegurando que Escocia tenía un lugar muy especial en su corazón debido a que ahí conoció y se enamoró de Kate hace poco más de 21 años: "No hace falta decir que la ciudad donde conoces a tu futura esposa ocupa un lugar muy especial en tu corazón".

Fuente: Hola, Instagram @dukeandducchesofcambridge