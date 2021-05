¡Se dan con todo! Ex de José Eduardo Derbez y actual pareja se pelean: "Pin... traumada"

Ciudad de México.- Después de su primer encuentro por un cambio de 'look', la polémica Bárbara Escalante, expareja de José Eduardo Derbez, una vez más se dio con todo con Paola Dalay, actual novia del actor de Televisa, pues de nuevo se pelearon en redes sociales, diciéndose hasta "pin... traumada" y acusándose de crear cuentas falsas.

Hace un par de semanas, Paola y Bárbara tuvieron un pequeño enfrentamiento en redes, pues la actual pareja de José Eduardo cambió su 'look' y se volvió pelirroja, un tono bastante parecido al de la ex, por lo que dijeron que quería parecerse a ella, incluso Escalante dijo que estaba padre ser una tendencia a seguir.

Tras esto, Dalay salió a señalar que no era el centro del mundo, dejando en claro que no se había inspirado en ella para haberse pintado, incluso el hijo de Eugenio Derbez dijo que los tonos no tenían nada que ver.

Ahora, de nueva cuenta se dice que están en medio de una pelea en redes sociales, pues Bárbara compartió un video en el que dice que una "traumada" se mete mucho en su perfil, y aunque no dio nombres, muchos comenzaron a decir que era un ataque a la pareja de Derbez, tras lo que respondió que cada quien lo tomaba cómo quería.

Ni la tanga se me mete tanto cómo tú a mi perfil, pin... traumada. Me da mucha risa que en mi último reel la gente me dice: 'Ya sé a quién se lo mandaste', yo no etiquete a nadie, si a ustedes les quedó el saco, es su problema no el mío", dijo Bárbara.

Esto llegó hasta los oídos de Paola, quien compartió un video en el que dice que ella no debe de hacerse cuentas falsas para "echar odio", dando a entender que sí la atacaba, pero no de frente.

La que puede, puede, y la que no, se inventa sus cuentas falsas para echar odio... Por lo menos no necesito cuentas falsas jajajaja", expresó Paola.

Cabe mencionar que hasta el momento ni ellas o José Eduardo han salido para dar declaraciones respecto a esta enemistad, que aseguran se generó por celos.

Fuente: Instagram @chicapicosa2