¡Sorpresa! Joven TikToker dice ser hijo de Eugenio Derbez; así reacciona Alessandra Rosaldo

Ciudad de México.- La famosa actriz y cantante, Alessandra Rosaldo, recientemente se llevó tremenda sorpresa a causa de su esposo, Eugenio Derbez, pues un joven y reconocido TikToker se presentó con ella cómo un hijo del exactor de Televisa, por lo que su inesperada reacción dejó a todos en shock.

Floper Alex, un muy conocido joven por sus videos en TikTok, recientemente mostró un video en el que llega con Rosaldo y le dice que es uno de los finalistas para ser hijo adoptikto de Eugenio, por lo que pide ir con ellos y aparecer en la serie de De Viaje Con Los Derbez 2, a lo que ella le dice que no porque no cuenta si no fue adoptado.

Cabe recordar que hace un par de meses, Derbez lanzó una convocatoria para que los mejores TikTokeros se postularan para ser adoptados por él, señalando que solo elegiría a los cinco mejores, a lo que Alex se integró, pero que no logró ganar.

Hila, ya estoy listo para irnos de viaje, pues vi que nos íbamos a ir de viaje los Derbez, sí, vi que se estrena por Amazon, Soy Alex, Floper Alex, ¿no sabes quién soy?, ¿no supiste los TikTokers que adoptó Eugenio?, ósea no soy de los cinco adoptiktoks, soy un finalista, pero soy cómo un primo adoptiktok, básicamente soy Derbez", le dijo Alex.

Ante esto, Alessandra le aclaró que no era familiar de ellos y que no podía irse de viaje con ellos por no ocupar uno de los cinco puestos que dio Eugenio, pero este no se dejo vencer tan fácil y rápidamente le dijo que si podía ir que dijera que, pero cómo fue tan veloz, la cantante no entendió y terminó diciendo que.

Cabe mencionar que esto fue otra divertida forma en que la familia Derbez promocionó la segunda temporada de De Viaje Con Los Derbez, la cual tiene mucho auge desde su estreno en el 2020 y ahora desde el pasado jueves 20 de mayo.

