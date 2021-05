Talina Fernández revive la grosería que le hizo Televisa tras 40 años en la empresa y dejar 'Hoy'

Ciudad de México.- Sin duda alguna Talina Fernández es un referente de la televisión mexicano y es que por más de 40 años formó parte del elenco estelar de Televisa, sin embargo, ella siente que no fue valorada por los altos mandos de la empresa.

Este martes 25 de mayo la conocida 'Dama del Buen Decir' fue sometida al polígrafo en el programa Sale el Sol y aquí hizo fuertes revelaciones de su pasado, como que tuvo intimidad con Julio Iglesias y hasta confesó que el encuentro no fue de su agrado.

El comentarista Poncho Vera preguntó directamente a Talina si salió en malos términos de la televisora de San Ángel y ella confesó que sí. La madre de Mariana Levy aseguró que ella no recibió su merecida liquidación como pasó con otros compañeros.

Porque no me liquidaron como liquidaron a otros que llevaban los mismos años que yo... Lolita (Ayala), Joaquín (López Dóriga), por tantos años de estar todos los días, a ellos los liquidaron y a mí no", comentó Fernández muy indignada.