Tragedia en Televisa: Tras muerte de José Ángel García, su hijo estaría al borde del suicidio

Hijo de José Ángel García no tendría ganas de seguir viviendo.

Ciudad de México.- A pocos días de que se cumplieran cuatro meses de la muerte del productor y actor José Ángel García, se reveló que su hijo José Emilio no la está pasando nada bien ya que no puede superar la pérdida de su padre.

Un supuesto familiar del joven brindó una entrevista exclusiva a la revista TVNotas y aquí contó que el hermano de Gael García está sumergido en una terrible situación de depresión que lo tiene al borde del suicidio.

A sus amigos y a nosotros, su familia; cuando le marcamos o lo vemos un rato, nos dice: ‘Qué bueno que nos vemos, quizá éste sea el último abrazo que nos demos’, o de repente comenta: ‘Aquí ando otra vez, pensé que hoy ya no iba a despertar’... cosas muy raras".

La fuente señala que el hijastro de Bella de la Vega no cuenta con el apoyo de su madre ni de su hermano Gael y que su único refugio son sus amigos y la marihuana, por lo que suplica al actor de Mozart in the jungle que lo busque y le dé su apoyo.

Él mismo se culpa de su soledad y eso es terrible, es un muchachito que apenas comienza a vivir. Él siempre ha sido depresivo, sentimos que el divorcio de sus padres fue lo que más le afectó y no lo deja tranquilo", añadió.

Para finalizar, el supuesto familiar aseguró que José Emilio nunca se llevó bien con Bella y que se pone muy triste porque no cuenta con los recursos económicos para seguir en la academia de DJ donde estudiaba.

