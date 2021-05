Aylin Mujica arremete contra Frida Sofía y la acusa de malinterpretarla: "No entiendes"

Ciudad de México.- Tal parece que el pleito entre Frida Sofía y la reconocida actriz, Aylin Mujica, va para largo, pues hace poco la conductora de Suelta la Sopa, de nueva cuenta arremetió en contra de la hija de Alejandra Guzmán en vivo, señalando que no entendía lo que había dicho y la atacó por una mala interpretación de sus palabras.

Mujica hace un par de días aseguró que a la intérprete de Ándale le faltó ser criada con "mano dura" para que no fuera una joven rebelde cómo lo es hoy en día, señalando que de haber sido educada así, otra cosa sería y tal vez no existiera esta pelea tan mediática.

Ante esto, Frida empleó su cuenta de Instagram para decirle que en su vida hubo mucha "mano dura", diciéndole que esta no era la manera en la que se debería de criar, pues era "violencia infantil" y ya no debería normalizarse esto.

Faltó "mano dura" en mi crianza según la respetable @aylinmujic ...gracias por el ejemplo perfecto de lo que es estar cegado ante al abuso... pero más triste que declare que es necesario darle "bofetadas" y mano dura para educar a un niño @aylinmujic normaliza y promueve al abuso infantil. #asco #noalaviolenciainfantil #nomasmanodura", dijo Frida al respecto.

Ahora, de nueva cuenta, la famosa exactriz de Televisa en pleno programa, dijo que no la había entendido con lo que dijo, pero que lo entendía, pues no era madre y no sabía que la "mano dura" se refiere a establecer límites claros y las barreras sobre lo que se puede o no puede hacer.

De igual manera, señaló que ella nunca habló de golpes, algo que Frida señala que sí y que debería de volver lo que dijo la primera vez, pues ella escuchó la palabra "bofetada".

Mi querida Frida: Estoy lejos de validar la violencia, no puedes entender lo que significa "mano dura" para una madre, pero te puedo asegurar que no quiere decir acudir a los golpes. Estamos hablando de poner "mano dura" en poner límites a los hijos, establecer bien las barreras, es la mejor ayuda que los hijos crezcan con criterio, y si digo esto, es a partir de mi experiencia cómo madre de tres hijos, quizá, cómo todavía no lo eres, no alcances a entenderlo, ¡saludos!", respondió Aylin.

Fuente: Instagram @chicapicosa2