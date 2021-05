Chapoy le prohíbe a Pedrito Sola ir a programa que no sea 'Ventaneando' y lo obliga a hacer esto

Ciudad de México.- El conductor y economista Pedrito Sola no deja de dar de qué hablar y a días de generar polémica en Twitter con una humillante indirecta a TV Azteca, ahora su jefa Pati Chapoy le recriminó sus acciones y le prohibió esto.

Resulta que durante la reciente transmisión de Ventaneando, el querido youtuber mostró interés por ser invitado al programa Tu night show de Omar Chaparro y totalmente en vivo le mandó un recadito al actor para que lo llamara.

Sin embargo, Chapoy de inmediato intervino y le informó a Pedrito que tenía "prohibido hablar para otros micrófonos" que no sean los de Ventaneando y le explicó que la razón era porque suele meter la pata y quien termina pagando los estragos es ella o Daniel Bisogno.

Más adelante, Pati le pidió a Mónica Castañeda que tomará al perrito que estaba de visita en el foro y lo colocará en los brazos de Sola, sabiendo que el conductor no soporta a estos animales.

Ay no, yo que odio a los perros... ¡no! no, no no", gritó el economista al sentir cerquita al cachorrito.