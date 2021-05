Después de cumplir 80 años, el actor Andrés García revela la edad a la que quiere morir

Ciudad de México.- El pasado 24 de mayo el reconocido actor Andrés García festejó su cumpleaños número 80, y pese a que goza de una salud envidiable el galán de la televisión a revelado que quiere morir a los 84 años.

Así lo confesó en una entrevista para el programa mañanero 'Sale el Sol' de Imagen Televisión, en el que sorprendió a todos los conductores y sobre todo a sus seguidores con su impactante declaración.

El actor de múltiples películas y telenovelas mexicanas aseguró que nunca pensó llegar a los 80 años y que morir en los próximos años sería ideal para él debido a que no quiere vivir con los malestares que el envejecimiento trae consigo.

A pesar de que esta muy agradecido con la vida, no quiere perder su autonomía, lo cual suele suceder cuando las personas viven por demasiados años, en este sentido, García piensa que vivir más de 85 años le sería imposible al menos que su cuerpo y espíritu rejuvenecieran.

View this post on Instagram

No creo que yo quiera pasar de los 84, 85, definitivamente no creo, salvo que me dé un renacimiento físico y espiritual. Yo no quiero mucho porque tampoco quiere uno andar todo ahí descrito por el mundo'', destacó el actor.