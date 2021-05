Esto piensa Niurka de la lujosa boda del 'Canelo' Álvarez y Fernanda Gómez: "El dinero es sucio"

Ciudad de México.- La famosa actriz y bailarina Niurka Marcos no se detuvo a la hora de que los reporteros le preguntaron su opinión sobre la ostentosas y espectaculares bodas que realizó Saúl 'Canelo' Álvarez en menos de una semana.

En su más reciente encuentro con la prensa, la originaria de Cuba habló de los sucesos paranormales que ha vivido gracias a la Santería, religión que ella practica, pero también reaccionó a la increíble celebración que organizó el pugilista mexicano.

Aunque muchas personas han criticado al 'Canelo' por echar la casa por la ventana para sus bodas con Fernanda Gómez, Niurka señaló que el boxeador tomó una buena decisión al gastarse su dinero en este evento.

Durante la platica con la prensa, Marcos también contó que desde que es niña pudo ver a su abuela fallecida frente a ella.

Mi abuelita se aparecía frente a mí literalmente, chiquita yo he, desde chiquita yo soy bien santera y mi abuelita me sonreía y me sobaba los piecitos, lo viví en carne propia", contó.