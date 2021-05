Galilea Montijo asegura en 'Hoy' que Belinda dudó en comprometerse con Nodal: "Qué triste"

Ciudad de México.- Los famosos y polémicos cantantes, Christian Nodal y Belinda, de nueva cuenta se encuentran en medio del ojo público, pues recientemente se comprometieron, lo que no pasó desapercibido por nadie, ni siquiera para el elenco de Hoy, quienes felicitaron a la pareja, aunque Galilea Montijo aseguró que la actriz dudó en darle el sí al intérprete de Adiós Amor.

Tras nueve meses de una muy pública relación amorosa, que decían era para aumentar el rating de TV Azteca por ser coaches de La Voz, Nodal y Belinda dieron un paso más y anunciaron que van a casarse muy pronto, en el matutino de Televisa aseguran que será en el cumpleaños de ella.

Ante esto, Andrea Legarreta, la mañana de este miércoles 26 de mayo, los felicitó y dijo que se veían "muy enamorados", deseándoles que sigan disfrutando de su amor y que este siga creciendo día con día.

Pero, Montijo, con su usual sentido del humor, dijo que la intérprete de Luz Sin Gravedad al ver al joven de 22 años pidiéndole que se casara con él, hizo una cara de horror mientras que negaba, lo que según la conductora cambió, cuando vio el impresionante anillo evaluado en tres millones de dólares, ante lo que pidió que no vivan en México por la inseguridad.

Entre risas, sus compañeros, Arath de la Torre y Paul Stanley, concordaron con su broma, diciendo que ella ya estaba preparada para dar el no, pero que al ver el anillo hizo una gran cara de sorpresa, por su valor, y de inmediato aceptó.

Después de este polémico comentario, Galilea se puso seria y dijo que le dio mucha tristeza ver que las fans de Nodal se lanzaron contra él y le dijeron que ya no lo iban a querer por haberse comprometido, por lo que pidió que se calmaran, si lo deberían de querer por su talento.

Ahora, cuando salió esa foto, eso me pareció triste, digo, yo sé que las fans, son fans de hueso colorado, pero se le echaron encima a él diciéndole: 'Ya no te queremos, ya no iremos a tu concierto', pues no sé, ¿lo quieren por qué se va a casar o por cómo canta? Ya no sé. Fans no sean así", dijo Montijo.