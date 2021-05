¿Se ofendió? Carlos Rivera reacciona al ser comparado con Chayanne: "Yo no quiero ser nadie"

Ciudad de México.- Es muy frecuente escuchar o leer las comparaciones que el público hace entre Carlos Rivera y Chayanne pero, finalmente el exacadémico ha reaccionado a los comentarios.

A través de memes y comentarios en redes sociales, diversos usuarios señalan el parecido entre el también actor del musical El Rey León y el intérprete de Torero, debido a su jovialidad y talento.

El artista aseguró que le honra que lo comparen con Chayanne, ya que lo considera una "gran persona". Añadió que no le molesta que las personas lo comparen con el cantante originario de Puerto Rico.

Me siento honrado, sobre todo cuando es una gran persona, he tenido el gusto de saludar a Chayanne alguna vez, siempre he dicho que es de las mejores personas. Me honra", reiteró el también actor.