A sus 46 años, Ingrid Coronado se luce con espectacular bañador azul desde la playa

Ciudad de México.- Desde hace varios días, Ingrid Coronado se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en alguna paradisiaca playa de México y desde ahí se ha dedicado a compartir con sus fanáticos publicaciones de lo bien que se la está pasando.

Por medio de su cuenta de Instagram, la exconductora de TV Azteca publicó un video en el que muestra una de sus más recientes hazañas, pues se le puede apreciar haciendo un deporte acuático llamado wakesurf, donde surfea en las olas provocadas por la embarcación.

Practicar actividades que me hacen salir de mi zona de confort me llena de vida. Me hace sentir en movimiento y que sigo creciendo en todos los niveles", escribió la famosa.