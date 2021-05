Tensión en Televisa: Él sería el nuevo capitán en 'Guerreros 2021'; Macky González estalla

Ciudad de México.- Aunque faltan algunas horas para que sea la presentación oficial de Guerreros 2021, a través de las redes sociales ya se comenzó a especular quienes serían los capitanes del equipo Cobras y Leones.

Desde hace varias semanas se asegura que el peruano Nicola Porcella volverá al reality de Televisa para comandar a los 'felinos'.

Sin embargo, hace algunas horas cuentas de fans de Guerreros 2021 detallaron que el equipo rojo dará la bienvenida a un nuevo líder y este sería el conocido modelo ecuatoriano Guty Carrera.

A través del Instagram Guerreros 2021 se señaló que este famoso volvería por la revancha a la competencia y señalaron que Macky González de inmediato alzó la voz por la decisión de colocarlo a él como capitán de las Cobras.

La misma atleta compartió un mensaje en sus historias y explicó que ella no volverá al reality, sin embargo, sí le pidió al "team venenoso" que no permitan que el equipo tome un rumbo que no debe.

Fuente: Instagram @_guerreros2021mx