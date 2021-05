Tensión en TV Azteca: Esposas de Sargento Rap y Julio Barraza tienen tremendo pleito por 'Survivor'

Ciudad de México.- Cami G, quien es esposa de Sargento Rap, despertó tremenda polémica en las redes sociales luego de lanzó una fuerte acusación contra Julio Barraza y lo acusó de traicionar a su pareja dentro de Survivor México.

Resulta que la originaria de Uruguay afirma que el joven cantante le dio la espalda a su esposo y le quitó la capitanía de los Jaguares para darle poder a Cyntia González, quien fue elegida como la nueva líder desde el pasado jueves.

Las suposiciones y la envidia matan completamente, esta Cyntia puso como excusa que, si perdían a Sargento, no habría quien dirigiera, para que la hicieran capitana. Estoy segura de que la próxima semana va a querer ch... mi marido. Me decepcionó Julio porque pensé que se llevaba muy bien con él y la verdad pues cuando le tocó votar ya estaba elegida Cyntia, entonces estaba asustado de que la nueva capitana lo fuera a sacar y le dio el voto a Cyntia", escribió Cami muy indignada.

Sin embargo, la esposa de Julio, Katia, salió en defensa de su amado de inmediato y señaló que esto es parte de una estrategia, recordando que solo habrá un ganador al final del reality de TV Azteca.

Es un juego de estrategia, Julio siempre ha luchado por sus sueños, tal vez aún no lo ha logrado, pero siento que esta es una gran oportunidad para él y está luchando, le está echando muchas ganas, se lo está tomando con mucha inteligencia. El hecho de que haya votado por otra persona como capitán, no significa que lo haya hecho mal. Él dijo que tiene tres capitanes y no sólo uno, entonces me pareció bien su respuesta y su decisión", señaló Katia.