Tras ser acusada de robo, Azalia Ojeda rompe en llanto en 'Ventaneando': "No soy delincuente"

Ciudad de México.- Hace unas semanas la exparticipante del reality show de Televisa, Big Brother México, se vio involucrada en una polémica tras ser detenida por tratar de cambiar un cheque con la cantidad de 350 mil pesos y con reporte de robo.

Y es que según los reportes que indican que la también conductora de televisión iba presuntamente manejando el vehículo donde huyó con los ladrones que se metieron a robar a un domicilio en Ciudad Satélite el pasado 10 de mayo, cuando se reportó el robo de una caja fuerte en cuyo interior había chequeras foliadas, fue aprehendida el pasado jueves.

Tras el escándalo y la falta de pruebas, 'La Negra', como es conocida, salió en libertad luego de que no hubiera nadie que evidenciara pruebas en su contra.

View this post on Instagram

Sin embargo, esta tarde la también exreina de belleza acudió al programa Ventaneando con la finalidad de limpiar su nombre e imagen ante todos los medios de comunicación.

Ahí narró su versión de los hechos, pues la abogada Berenice Romero representante legal de los empresarios a quienes les hurtaron documentos y cheques de su caja fuerte, señaló que fue alrededor de las 22:00 horas cuando, aparentemente con un disfraz para no ser grabada, salió por su propio pie de la dependencia.

LA NEGRA FICHADA… y SU CHEQUE ROBADO Es Azalia Ojeda Díaz, La Negra, ex concursante de @Big_Brother_mx Así acabó DETENIDA en @FiscaliaEdomex tras intentar obtener $350 mil con este cheque ROBADO. Al ser arrestada en @GobAtizapan buscó SOBORNAR a los policías para q la liberaran. pic.twitter.com/AyYKiONJvx

Si estoy libre es porque soy inocente y porque no hay una denuncia que pueda ratificar lo que dijo al señora (Berenice Romero)", dijo.

Además, señaló que no fue ninguna empresa quien le expidió el cheque, sino una persona que le debía un dinero, misma que tiene un par de días desaparecida.

No puedo decir su nombre (de quién le dio el cheque) porque la Fiscalía está en investigación...la empresa se llama 'Oncotecnology'...ese fue mi error por ser conocido, yo entregué el dinero porque me dijo que e una semana me iba a entregar los productos odontológicos", recalcó.