Adiós Televisa: Altos mandos suspenderían de 'Hoy' a Galilea Montijo por "serio problema"

Ciudad de México.- Tal parece que Galilea Montijo se encuentra en "serios problemas", ya que aseguran que habló mal del público y esto aparentemente llegó a los oídos de los altos mandos de Televisa, quienes al parecer se habrían molestado y por ello habrían decidido suspenderla del programa Hoy como castigo.

Según el canal de YouTube Arguende TV, Montijo habló mal de público que se encuentra apoyando al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo que molestó tanto que la habrían mandado a llamar para darle tremendo regañó y posiblemente suspenderla.

Hay un problema muy serio con Galilea Montijo, pues no es la primera vez que se agarra insultando al público por redes sociales, ya le habían pedido que se moderara y que cuidara el tono, la forma y las palabras. Galilea les mentó la ma... a las personas que apoyan al presidente. Andrea le hace un comentario de lo mismo", aseguró el canal de YouTube.

Tal parece que este incidente llegó hasta los oídos de los jefes de la empresa San Ángel, pues aseguran que estos le informaron a la conductora que tenía que presentarse en su oficina por dicha falta, señalando que podría ser suspendida.

Ante esto, el canal señaló que esta vez la productora, Andrea Rodríguez no se va a meter para dar la cara por la conductora, ya que supuestamente ella ya le había pedido que no hiciera esa clase de comentarios y no quiere tener más taches en su lista de los altos mandos.

Se comunicaron de la oficina de Emilio para que se presente a la oficia del señor Benitez. Fue informada por su productora, ella no va a meter las manos las manos al fuego por ella. Se habla de una posible suspensión y la productora no intercederá por ella", concluyó Arguende TV.

Cabe mencionar que la información no ha sido confirmada o negada por ninguno de los involucrados, por lo que permanece en calidad de especulaciones.

Fuente: Canal de YouTube de Arguende TV