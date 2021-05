China va contra el K-Pop y cancela reality donde miembro de Blackpink era 'coach'

Ciudad de México.- El K-Pop es uno de los géneros que ha conquistado al mundo, incluso cada año en Corea del Sur debutan hasta 100 grupos buscando alcanzar la fama, sin embargo pocos lo logran, justo como le pasó a Blackpink que ha llevado a sus integrantes a formar parte de otros proyectos, como los de televisión.

Lisa, bailarina y rapera de esta girlband, no solo ha colaborado con marcas de renombre, sino que además fue invitada por productores chinos para ser coach del reality Youth With You, el cual se enfoca en formar a los nuevos representantes del C-Pop, es decir, la competencia del K-Pop.

La integrante de Blackpik ha sido parte de este show durante las tres temporadas que se han televisado, sin embargo, una nueva medida ha decidido cancelar todos los concursos donde los idols tengan que ver.

Mediante un comunicado de prensa, las autoridades chinas notificaron que se cancelarían sin previo aviso los concursos donde los ídolos del K-Pop, e incluso del C-Pop tengan que ver, por lo cual los concursos como este ya no serán permitidos a pesar de su popularidad en el país asiático.

Actualmente, Lisa fungía como coach de baile, incluso ha grabado videos con los participantes de dicho concurso en donde demuestra el porqué fue elegida para esta labor.

A pesar de la cancelación tan repentina de Youth With You, los competidores sí continuarán en concursos de este tipo, aunque ahora de manera internacional, situación que no está prohibida por el momento.

Fuente: staff, Heraldo de México