¿Era su langosta? Miembros de 'Friends' sí se enamoraron fuera del set; nunca fueron novios

Ciudad de México.- La reunión de Friends, serie exitosa de Warner, ya se estrenó en algunas partes del mundo a través de HBO Max y justo en este capítulo especial, el elenco se juntó en el icónico set de filmación para contar algunas cosas que no se sabían hasta ahora.

Justo esto fue lo que ocurrió con Jennifer Aniston y David Schwimmer quienes confesaron haber sentido algo uno por el otro durante la primer temporada de la serie, incluso, son precisamente sus personales, 'Rachel' y 'Ross', quienes entablan una relación, cosa que ellos no hicieron a pesar de la tensión.

El episodio titulado "The One Where They Come Back Together" mostró un detalle que pasó desapercibido entre la audiencia y es que Aniston y Schwimmer se habían enamorado mutuamente pero prefirieron no tener una relación para no afectar las filmaciones del show.

En cuanto a los besos que hubo entre ellos, ambos confesaron que el primero, el que ocurre en el 'Central Perk', fue my incómodo, ya que ambos sabían de la atracción y sentimientos que había entre ellos, sin embargo, con el tiempo manejaron la situación muy bien al grado de hacer las grabaciones menos complicadas.

Fuente: Revista Elle, HBO Max