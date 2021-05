"Está bien que las enseñe": En 'Hoy', actriz de Televisa defiende a Chiquis Rivera

Ciudad de México.- Carmen Salinas, famosa primera actriz de Televisa, en una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, habló sobre la polémica foto de Chiquis Rivera en que muestra su retaguardia, a lo que ella salió en su defensa ante las críticas, señalando que las tenía "bonitas" y si quería "está bien que las enseñe".

Rivera hace varios días se volvió en blanco de burlas y críticas, incluso El Chapo de Sinaloa dijo que daba "pena", por compartir un video y una foto en la que muestra su gran retaguardia para promocionar su crema ante celulitis.

Ante esto, un reportero del matutino de Las Estrellas le cuestionó a Carmen que pensaba al respecto, a lo que ella respondió que estaba bien si las "enseña", pues eran suyas y ella sabía que hacía con ellas, destacando que era una joven muy guapa.

Aunque dijo que estaba bien que las mostrara si eso quería, ella dejó en claro que personalmente no se atrevería a hacerlo a esta edad, principalmente porque tiene muchos pinchazos de agujas.

Finalmente, Salinas dejó en claro que no debería preocuparse del que dirán, pues en las redes sociales y en general siempre hay gente que critica, pero que estaba muy bonita y tenía buenas "pompas", tras lo que recordó a su fallecida madre, Jenni Rivera, diciendo que esperaba que heredada su "ángel".

¿A poco no te gustaría tener esas pompas?, bueno, a quién no critican, que no se angustie. No tengo el gusto de conocerla, pero que Dios la bendiga mucho a ella y sus hermanitos", concluyó al respecto.