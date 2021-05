'Gomita' estalla en TikTok y contesta a críticas por subir de peso: "No les pido dinero pa' tragar"

Ciudad de México.- Araceli Ordaz, a quien se le conoce mejor con el apodo de 'Gomita', una vez más desató tremendo revuelo en las redes sociales debido a que hace poco les mandó un contundente mensaje a sus decenas de haters.

Resulta que la conocida youtuber y conductora mexicana constantemente recibe duras críticas y comentarios negativos por su físico, pues ella jamás ha negado que tiene cirugías estéticas y que se ha sometido a varios arreglitos para bajar de peso.

Pese a que 'Gomita' ha señalado que no le importa lo que digan de ella, hace un par de días compartió a través de su cuenta de TikTok un video en donde tunde a sus detractores y les manda tremendo recadito.

En la grabación, la conocida hermana de 'Lapizito' actúa como si alguien le preguntara por qué aumentó de peso y ella confirma que es porque come mucho, mientras de fondo se escucha una polémica canción.

Me vale madr... que no me quieran, yo nunca le he pedido a nadie pa' tragar", dice el tema.