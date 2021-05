Pato Borghetti confiesa en TV Azteca que no volverá a tener hijos con Odalys por esta fuerte razón

Pato Borghetti no volverá a tener hijos con Odalys Ramírez. Foto: Internet

Ciudad de México.- Este jueves 27 de mayo el querido actor y conductor Patricio Borghetti dejó en shock a los televidentes de TV Azteca debido a que anunció que no volverá a tener hijos con Odalys Ramírez.

Durante la reciente transmisión del programa Venga la Alegría, donde colabora, el argentino explicó que tomó la decisión de no procrear más hijos con su prometida, con quien ya procreó a dos niños: Gia y Rocco. Sin embargo, tiene otro hijo mayor Santino, quien es fruto de su romance con Grettell Valdez.

Pato explicó que en un acto de responsabilidad, decidió ser él quien se someta a un tratamiento para no tener más hijos y comunicó que mañana viernes se someterá a la vasectomía.

Es oficial, se viene la vasectomía, ya tengo tres hijos y yo me ofrecí voluntariamente a hacerlo yo, porque mi mujer ha hecho tantas cosas, teniendo a los hijos que tenemos, los partos...", comentó el conductor.

El también cantante no paró de señalar que lo mejor es que los hombres tomen esta responsabilidad de ya no traer más hijos al mundo, pues a que las mujeres sufren más consecuencias si se someten a un tratamiento para no tener bebés.

Lo que hacen las mujeres es indescriptible, lo menos que podemos hacer las mujeres es dar ese pasito y es un método anticonceptivo 99 por ciento seguro".

Por último, Borghetti comunicó que siente un poco de nervios y ansiedad pues no sabe si el proceso al que se someterá será doloroso.

Fuente: Venga la Alegría