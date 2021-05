Revelan detalles de la delicada salud de Miguel Palmer, actor de Televisa; lo 'maltrató' su esposa

Ciudad de México.- Valeria Palmer, hija del primer actor Miguel Palmer, brindó una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría y aquí reveló que ya acudió ante las autoridades para ratificar su denuncia en contra de la actriz y pareja sentimental de su padre Edith Kleiman.

La hija del conocido intérprete de Televisa acusó a la última esposa de Miguel de haberlo maltratado y tenerlo en condiciones de abandono, lo cual desencadenó una severa crisis de salud.

Yo no quisiera que tuviera ella ninguna culpa de nada, pero todo apunta a que no hubo una atención, que hubo un descuido, decirme a mi en el hospital que no me llamó porque no tiene mi teléfono, hay cosas que no me cuadran y que es imposible no pensar mal”, explicó Valeria.