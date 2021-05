Romance entre 'Carrie Bradshaw' y 'Mr. Big' sí será parte del spinoff de 'Sex and the City'

Chris Noth sí será parte del spinoff de 'Sex and the City'. Foto: Instagram @writingcarys

Ciudad de México.- El spinoff de la serie de HBO, Sex and the City, continúa revelando personajes que se integran, ya sean los clásicos o nuevos, pues en el caso de Kim Cattrall, quien hacía a 'Samantha Jones' será reemplazada por la actriz Sara Ramírez.

Sin embargo, un personaje estaba en duda y hasta se llegó a rumorar que no sería parte del proyecto titulado "And Just Like That…". El actor Chris Noth, quien dio vida a 'John James' alias 'Mr. Big' sí está confirmado para este proyecto, por lo cual los fans han aplaudido que el esposo de 'Carrie Bradshaw' sí se integre.

Cabe destacar que este personaje fue recurrente en las seis temporadas y en las dos cintas que se rodaron años más tarde, pues además de abordar tópicos de moda y estilo, la búsqueda del amor fue una constante, hecho donde Noth encajaba muy bien.

Estoy encantando de volver a trabajar con Chris en 'And Just Like That…', ¿cómo podríamos hacer un nuevo capítulo de la historia de 'Sex and the City' sin nuestro 'Mr. Big'?", destacó Michel Patrick King, productor de este spinoff.

Aunque el personaje de 'Mr. Big' ya es un hecho, se teme que la historia aborde el divorcio entre la pareja conformada por la actriz Sarah Jessica Parker y Noth, pues tanto su relación como novios y después como esposos, atravesó ciertas dificultades, hecho que hace pensar que esta vez la ruptura será definitiva.

Fuente: Revista Hola