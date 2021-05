¡Sol, piscina y calor! Kylie Jenner lo presume todo con escandaloso bañador café

Los Ángeles, EU.- La famosa socialité de 23 años, Kylie Jenner, se apoderó de la atención de sus millones de fanáticos de redes sociales tras publicar una imagen en la que presume la sorprendente silueta que posee durante un día relajación, sol y piscina.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la hermana menor de Kim Kardashian una fotografía donde se deja ver utilizando un despampanante y pequeño bañador de dos piezas en color café con el que presumió su marcado y plano abdomen.

En la publicación, la estrella del programa Keeping Up with the Kardashians se luce con el cabello suelto, mientras disfruta del sol recostada sobre un camastro; momento que le permitió a sus enamorados observar a detalle su pequeña cintura y amplias caderas.

No molestar", escribió la modelo.

Esta no es la primera vez que Kylie Jenner causa sensación entre sus más de 235 millones de seguidores, pues con frecuencia publica fotos y videos en los que muestra su vida como millonaria y además presume su bien cuidado cuerpo con atuendos que de infarto.

Fuente: Instagram @kyliejenner