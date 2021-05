¡Tensión en Televisa! Integrante de 'Hoy' enfurece a Lola Cortés y Andrea Legarreta interviene

Ciudad de México.- Recientemente se vivieron momentos de suma tensión en Televisa, pues la guapa y famosa actriz, Dorismar, ante sus comentarios sobre su desempeño cómo retadora en 'Las Estrellas Bailan en Hoy', hizo enfurecer a la polémica Lola Cortés, por lo que Andrea Legarreta tuvo que intervenir para aligerar en Hoy las tensiones.

El pasado miércoles 26 de mayo, Dorismar y Fer Sagreeb presentaron su segunda coreografía para buscar un lugar dentro de la competencia de baile, que cada vez está más cerca, la cual no le gustó para nada a la denominada 'Juez de Hierro'.

Aunque no fue su baile de samba lo que hizo molestar a Cortés, sino el hecho de que en las entrevistas ambos hablaron sobre que interpreta un personaje y no les sirve de nada que diga si fue aburrido y que lo hicieron mal, sino que le hablaran de cosas técnicas.

Ante esto, la famosa bailarina dijo que no podía hablarles de tecnicismos porque no los iban a entender al no ser profesionales, pero si lo pedían se los iba a dar, pero en ese momento, Dorismar interrumpió a la juez y esto la hizo estallar, pues dijo que se los había advertido, pidiéndoles que cuiden lo que dicen, no solo cómo bailan.

Debe de ser que de este lado de la mesa se ve una coreografía diferente, yo no veo evolución, ustedes hablaban de que: 'Tú deberías decirnos cosas técnicas'. Cuidado con las entrevistas, es su presentación, cuiden lo que dicen. No eres bailarina profesional Dorismar, por eso les digo que cuidado con lo que dicen, hablan de más, piensen antes de hablar", dijo Lola.

Después de que Lola terminara y les dijera que no tienen lo necesario para estar dentro de la competencia, Legarreta para calmar la situación les ofreció a la pareja una "disculpita" por la actitud de su colega, señalando que en realidad era "rebuena gente", pero que el día no era bueno.

¡Ay! No se me angustien muchachos, es rebuena gente, nomás que andaba.... Una disculpita", trató de mediar la situación.

Fuente: Canal de YouTube del programa Hoy