Tragedia en la música mexicana: Hospitalizan a José Manuel Zamacona, vocalista de Los Yonic's

Ciudad de México.- El famoso cantante y guitarrista, José Manuel Zamacona reconocido líder de la agrupación Los Yonic's, fue hospitalizado de emergencia y se encuentra bajo supervisión médica.

A través de redes sociales, la familia del músico compartió la noticia mediante un comunicado y pidieron orar por su salud aunque hasta el momento no han revelado mayores detalles.

Por su parte, su hijo Manuel Zamacona Jr. le dedicó una emotivas palabras que, sin lugar a dudas alarmaron a los fanáticos de la agrupación.

Cabe recordar que hace apenas un par de meses, el intérprete original del tema Palabras tristes había sido vacunado contra el Covid-19.

Tiempo atrás, la estrella había revelado padecer de poliomelitis al mismo tiempo que confesó lo difícil que es luchar con este diagnóstico.

No ha sido fácil a sido muy difícil desde mis inicios, me tocó pasar por incredulidades, me ha tocado pasar por... bullying, pero realmente fue muy complicado mis inicios, porque yo siempre tuve fe, y a veces esa fe te la lastiman", dijo.