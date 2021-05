Tras 'desfigurarse' con cirugías, actriz de Televisa y TV Azteca vuelve con trágica noticia: "Me muero"

Ciudad de México.- Luego de estar entre la vida y la muerte y retirarse del mundo artístico, la famosa vedette mexicana Rossy Mendoza reapareció en los medios y dio una trágica noticia sobre su delicada salud.

La artista originaria de Vicam, Sonora, es recordada por haber triunfado en el cine de ficheras, algunas obras de teatro y hasta en la televisión. Debutó en las telenovelas con Yara de Televisa y también participó en algunos capítulos de Lo que callamos las mujeres en TV Azteca.

En 2004 Rossy denunció que el doctor Ángel del Villar le realizó una liposucción cuando "no la necesitaba" y lo acusó de desfigurarle el cuerpo: "Yo me seguía viendo inflamada y sabía que algo no estaba bien... me comenzaron a colgar bolsas del estómago y a notarse unos agujeros", declaró hace algunos años.

En una reciente entrevista exclusiva con el portal TVNotas, Mendoza declaró que no la ha pasado nada bien en este año completo de pandemia, pues no puede salir de su hogar debido a su delicado estado por la enfermedad Lupus.

La pandemia me tiene en arresto domiciliario, estoy encerrada aquí en la casa desde hace más de un años y no salgo", contó.

Y aunque la vacuna ya llegó a México, ella está lejos de ser inmunizada pues por su condición, no puedo recibir este fármaco para prevenir el Covid-19.

No, no me la voy a poner por que si me pongo la vacuna, me muero porque yo tengo Lupus eritematoso sistémico, la tengo desde desde hace 40 años y me cuido bastante porque cuando me dio estuve como 40 días en el hospital, los especialistas eran de lo mejor y el Dr. hematólogo González Llaven me atendió pero ya estaba yo falleciendo", añadió.

La actriz y exmodelo sonorense recordó que hace algunos años recibió una vacuna y que esta la puso en riesgo, por lo que no está dispuesta a volver a pasar por lo mismo.

Fuente: TVNotas, Wikipedia y Crónica