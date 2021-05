¡Tremendo berrinche! Conductor de 'Hoy' estalla con actriz de Televisa y abandona los foros

Ciudad de México.- 'El Capi' Albores, famoso y querido conductor de Hoy, dejó sorprendidos a los millones de espectadores del matutino de Televisa, pues al momento de ensayar para su presentación de este jueves 27 de mayo, él estalló en contra de su pareja, la actriz Aleida Nuñez, y armó tremendo berrinche, tras lo que abandonó los foros de la empresa.

'El Cap' y Nuñez se encuentran cómo una pareja retadora para entrar a 'Las Estrellas Bailan en Hoy', por lo que en la semana estaban ensayando en los foros de Televisa, pero el famoso conductor tuvo varios errores al momento de que los pusieron a bailar al hilo toda la coreografía.

Ante esto, Albores estalló visiblemente furioso, diciendo que ya se sentía cansado y que ya no quería seguir ensayando por el momento, pero al tener que viajar a Brasil, dijo que este jueves se verían y se conformaría con lo que saliera en la pista de baile.

No, ya, ya estoy cansado, ya le paro, ya no quiero seguir, le paro, nos vemos el jueves, sí, ya no quiero, ya no quiero, nos vemos el jueves y que salga cómo nos salga", dijo molesto antes de irse de los ensayos.

Después de este video, Galilea Montijo regaño a su colega, señalando que lo que había visto era un berrinche y que así se quitaba autoridad ante su hija, por lo que 'El Capi' le dijo que fue el coraje por tener tantas horas de ensayo y que se le olvidaran los pasos.

Y luego le pides a tu hija que no hagas berrinche, ese fue un berrinche 'Capi'", lo regañó Galilea. "Ya estaba muy cansado, ya llevaba cómo tres horas ensayando, y me dio coraje que al no tener el espejo no me saliera, que difícil es bailar", replicó el conductor.