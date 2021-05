Desde 'Sale el Sol', Gustavo Adolfo Infante destroza a Bárbara de Regil y la tachan de ignorante

Ciudad de México.- Durante la mañana de este lunes 3 de mayo los conductores de Sale el Sol se le fueron a la yugular a Bárbara de Regil por el polémico video que circula en redes sociales donde aparece dando tremendo cabezazo a su mamá.

Desde los foros de la cadena Imagen TV, Gustavo Adolfo Infante, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado aseguraron que la protagonista de Rosario Tijeras 'no da una' y le recomendaron alejarse un poco de sus perfiles en Instagram y Twitter.

'Sale el Sol': Exconductora de Televisa humilla a Talina por su incontinencia y le pide que use pañal

Disfruta agrediendo a su mamá, súper chistosa he, qué cosa tan agradable", comentó el periodista, visiblemente indignado.

Joanna aseguró que Bárbara no tenía porqué golpear a su madre "con saña" y que aunque sean familia, la conocida chica fitness traiciona los principios que promueve como el positivismo y amor para todos.

Por su parte Anita añadió que De Regil debería de dejar la ignorancia y darse cuenta que si es criticada en redes sociales, no es porque la envidien, sino porque realmente hace las cosas mal.

Ya son varios incidentes, deberías de revisar, de corazón te lo digo, no es envidia, no es envidia... hay que leer para que no te vayas por la libre", dijo.